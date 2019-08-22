Матч завершен
Легия
Варшава
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:00 МСК
22.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Легия
мин
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
24
Мартинш
Андре Мартинш
90
29
Вешович
Марко Вешович
90
5
Левчук
Игор Левчук
90
8
Гвилия
Валериан Гвилия
90
26
Кафу
Кафу
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
4
Ветеска
Матеуш Ветеска
7
Антолич
Домагой Антолич
Рейнджерс
мин
10
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
15
Фланаган
Джон Фланаган
90
8
Джек
Райан Джек
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
90
19
Катич
Никола Катич
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
5
Хеландер
Филип Хеландер
31
Баришич
Борна Баришич
24
Кинг
Энди Кинг
18
Камара
Глен Камара
9
Дефо
Джермейн Дефо
22
Джонс
Джордан Джонс