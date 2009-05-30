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Жоди Вивиани
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
4 : 0
Валансьен
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
4
Валансьен
0
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
16.05.2009
16 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Гавр
2 : 4
Сент-Этьен
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Гавр
2
Сент-Этьен
4
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Лорьян
3 : 1
Сент-Этьен
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Лорьян
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нант
8.03.2009
8 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Нант
1
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Сент-Этьен
1 : 1
Бордо
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Бордо
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
23:00
ПСЖ
2 : 1
Сент-Этьен
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Кан
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Кан
2
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ле Ман
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ле Ман
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сошо
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
был в запасе