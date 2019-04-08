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Лента
Матч-центр
Моя команда
Самир Насри
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июня 1987 (32) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
22:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Челси
2
Вест Хэм
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
минуты: 59' - 90'
Вест Хэм
4
Хаддерсфилд Таун
3
минуты: 59' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
18:00
Кардифф
2 : 0
Вест Хэм
9.03.2019
9 марта 2019
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Кардифф
2
Вест Хэм
0
минуты: 58' - 90'
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:30
Вест Хэм
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
2.03.2019
2 марта 2019
сб
20:30
был в запасе
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Манчестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 46'
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
Вест Хэм
3 : 1
Фулхэм
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:45
был в запасе
Вест Хэм
3
Фулхэм
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
Борнмут
2 : 0
Вест Хэм
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 66'
Борнмут
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 66'
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Арсенал
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 71'
Вест Хэм
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 71'
2.01.2019
2 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
2.01.2019
2 янв. 2019
ср
22:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе