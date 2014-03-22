Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ролан Лама
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ференцварош
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2012/2013
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Эвертон
3 : 2
Суонси
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
3
Суонси
2
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
2'
2'
2'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
2'
минуты: 1' - 77'
Суонси
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 77'
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
20:30
Суонси
3 : 0
Кардифф
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
20:30
был в запасе
Суонси
3
Кардифф
0
был в запасе
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
15:45
Вест Хэм
2 : 0
Суонси
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
15:45
был в запасе
Вест Хэм
2
Суонси
0
был в запасе
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Суонси
2 : 0
Фулхэм
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
был в запасе
Суонси
2
Фулхэм
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
16:30
Суонси
1 : 3
Тоттенхэм
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
16:30
минуты: 51' - 90'
Суонси
1
Тоттенхэм
3
минуты: 51' - 90'
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
15:45
Суонси
2 : 3
Манчестер Сити
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
15:45
минуты: 8' - 90'
Суонси
2
Манчестер Сити
3
минуты: 8' - 90'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 1
Суонси
36'
37'
36'
37'
36'
37'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
36'
минуты: 1' - 68'
Астон Вилла
1
Суонси
1
минуты: 1' - 68'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
19:00
Суонси
1 : 2
Эвертон
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Суонси
1
Эвертон
2
минуты: 66' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
Норвич Сити
1 : 1
Суонси
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
16:30
минуты: 83' - 90'
Норвич Сити
1
Суонси
1
минуты: 83' - 90'
9.12.2013
9 дек. 2013
пн
22:59
Суонси
1 : 1
Халл Сити
9.12.2013
9 дек. 2013
пн
22:59
был в запасе
Суонси
1
Халл Сити
1
был в запасе
4.12.2013
4 дек. 2013
ср
22:45
Суонси
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
4.12.2013
4 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 71' - 90'
Суонси
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 71' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:10
Манчестер Сити
3 : 0
Суонси
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:10
был в запасе
Манчестер Сити
3
Суонси
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Фулхэм
1 : 2
Суонси
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 86'
Фулхэм
1
Суонси
2
минуты: 1' - 86'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
Суонси
3 : 3
Сток Сити
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:10
минуты: 1' - 55'
Суонси
3
Сток Сити
3
минуты: 1' - 55'
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Суонси
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
15:30
был в запасе
Вест Бромвич
0
Суонси
2
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Суонси
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Суонси
0
был в запасе