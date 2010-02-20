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Родольф Рош
№16
Вратарь
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Команда
Ньор
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
1 : 3
Ле Ман
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Булонь
1
Ле Ман
3
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Ле Ман
0 : 0
Сошо
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
0
Сошо
0
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
Ланс
2 : 1
Ле Ман
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Ланс
2
Ле Ман
1
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Ле Ман
1 : 3
Тулуза
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
1
Тулуза
3
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Марсель
2 : 1
Ле Ман
55'
55'
55'
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 1' - 90'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Ле Ман
1
Монако
1
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ницца
1
Ле Ман
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Булонь
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
Ле Ман
3 : 0
Ланс
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Ле Ман
3
Ланс
0
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Марсель
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Марсель
2
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
ПСЖ
3 : 1
Ле Ман
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Ле Ман
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
22:00
Ле Ман
2 : 2
Лион
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ле Ман
2
Лион
2
минуты: 1' - 90'