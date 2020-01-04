Ньор

Ньор
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Франция
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Рене Гайллар
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Результаты
Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
Ньор
1 : 2
Сан-Пьерруа
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
1/32 финала
Ньор
1
Сан-Пьерруа
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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