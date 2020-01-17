Гранвиль

Гранвиль
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Франция
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Результаты
Результаты
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 23:05
Гранвиль
0 : 3
Марсель
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 23:05
1/16 финала
Гранвиль
0
Марсель
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
Версаль
1 : 2
Гранвиль
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:00
1/32 финала
Версаль
1
Гранвиль
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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