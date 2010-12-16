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Матч-центр
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Рабиу Афолаби
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
Ювентус
0 : 0
Зальцбург
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
0
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Зальцбург
1 : 1
Ювентус
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Зальцбург
0 : 2
Манчестер Сити
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90'