Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:1
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Эрдинг 43
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
30 мая 2009, 22:00 МСК
30.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
78
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
36
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
58
0
Раве
Йорик Раве
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Янев
Христо Янев
0
Туре
Ларсен Туре
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
0
Кучукович
Мустафа Кучукович
Сошо
мин
0
Ришер
Тедди Ришер
90
0
Афолаби
Рабиу Афолаби
90
0
Микари
Яссин Микари
90
0
Фати
Жак Фати
90
0
Пишо
Стефан Пишо
80
0
Пито
Ромейн Пито
90
0
Дальма
Стефан Дальма
90
0
Мартен
Марвин Мартен
90
0
Изабей
Микаэль Изабей
65
0
Эрдинг
Мевлют Эрдинг
43'
43'
90
0
Сверкош
Вацлав Сверкош
84
Запасные
0
Дрейер
Маттью Дрейер
0
Карлао
Карлао
0
Йокич
Боян Йокич
0
Даф
Омар Даф
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
0
Будебуз
Рияд Будебуз