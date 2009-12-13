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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Микари 29
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
13 дек. 2009, 19:00 МСК
13.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Сошо
мин
0
Ришер
Тедди Ришер
90
0
Бреше
Жереми Бреше
90
0
Драме
Букари Драме
90
0
Микари
Яссин Микари
29'
29'
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Фати
Жак Фати
90
0
Дальма
Стефан Дальма
90
0
Мартен
Марвин Мартен
90
0
Ногейра
Винсент Ногейра
82
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
0
Сверкош
Вацлав Сверкош
42
Запасные
0
Дрейер
Маттью Дрейер
0
Йокич
Боян Йокич
0
Дюплюс
Фредерик Дюплюс
0
Туласн
Жоффрей Туласн
0
Пужоль
Лоик Пужоль
0
Бутен
Эдуард Бутен
0
Прива
Слоан Прива
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
72
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Маке
Лоран Маке
55
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
80
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Раве
Йорик Раве
0
Дьез
Николя Дьез
0
Жуан
Джимми Жуан