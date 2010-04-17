Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Любоя 55
Мацуи 63
2:2
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Идейе 27
Бреше 74
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
17 апр. 2010, 20:00 МСК
17.04.2010, 20:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Маро
Франсуа Маро
37
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
84
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
63'
63'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
55'
55'
90
0
Акрур
Нассим Акрур
79
Запасные
0
Мобле
Брис Мобле
0
Кальве
Жан Кальве
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Тадич
Йосип Тадич
0
Ито
Шо Ито
Сошо
мин
0
Дрейер
Маттью Дрейер
90
0
Пужоль
Лоик Пужоль
58
0
Бреше
Жереми Бреше
74'
74'
90
0
Драме
Букари Драме
67
0
Микари
Яссин Микари
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Фати
Жак Фати
90
0
Гаванон
Бенжамен Гаванон
90
0
Мартен
Марвин Мартен
60
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
0
Идейе
Браун Идейе
27'
27'
90
Запасные
0
Лекомтэ
Амин Лекомтэ
0
Карлао
Карлао
0
Жоссе
Максим Жоссе
0
Дюплюс
Фредерик Дюплюс
0
Будебуз
Рияд Будебуз
0
Сверкош
Вацлав Сверкош
0
Бутен
Эдуард Бутен