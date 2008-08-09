Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:2
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
9 авг. 2008, 22:00 МСК
9.08.2008, 22:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы