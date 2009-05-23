Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Гаванон
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Сошо
2 : 1
Нант
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Сошо
2
Нант
1
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
22:00
Бордо
3 : 0
Сошо
3.05.2009
3 мая 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Сошо
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Сошо
1
Валансьен
1
минуты: 55' - 90'
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сошо
0
Осер
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Лион
2 : 0
Сошо
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Лион
2
Сошо
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Сошо
2
Нанси
1
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сошо
1
Ницца
0
был в запасе
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
23:00
был в запасе
Лилль
3
Сошо
2
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сошо
1
Марсель
0
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
16'
16'
16'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Сошо
1
минуты: 1' - 90'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Нант
1 : 1
Сошо
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Сошо
1
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
Сошо
0 : 0
Бордо
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
23:00
был в запасе
Сошо
0
Бордо
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Сошо
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
2
Сошо
2
был в запасе