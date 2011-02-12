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Джайлз Барнс
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Вест Хэм
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Вест Бромвич
3
Вест Хэм
3
минуты: 61' - 90'
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Блэкберн
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
минуты: 75' - 90'
Вест Бромвич
1
Блэкберн
3
минуты: 75' - 90'
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 0
Вест Бромвич
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
был в запасе
Болтон
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
16:30
Вест Бромвич
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
16:30
минуты: 78' - 90'
Вест Бромвич
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 78' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Эвертон
1 : 4
Вест Бромвич
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Эвертон
1
Вест Бромвич
4
минуты: 90' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 3
Сток Сити
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 66'
Вест Бромвич
0
Сток Сити
3
минуты: 1' - 66'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Вест Бромвич
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Уиган Атлетик
1
Вест Бромвич
0
минуты: 67' - 90'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 78' - 90'
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 78' - 90'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
18:00
Вест Бромвич
0 : 2
Манчестер Сити
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
2
минуты: 59' - 90'
1.11.2010
1 нояб. 2010
пн
23:00
Блэкпул
2 : 1
Вест Бромвич
1.11.2010
1 нояб. 2010
пн
23:00
минуты: 84' - 90'
Блэкпул
2
Вест Бромвич
1
минуты: 84' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 59' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Бирмингем Сити
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Вест Бромвич
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 87' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Тоттенхэм
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Вест Бромвич
1
Тоттенхэм
1
минуты: 78' - 90'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
17:00
Ливерпуль
1 : 0
Вест Бромвич
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Сандерленд
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Сандерленд
0
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
19:30
Челси
6 : 0
Вест Бромвич
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 84' - 90'
Челси
6
Вест Бромвич
0
минуты: 84' - 90'