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Матч-центр
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Йоанн Гуркюфф
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 июля 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Лилль
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Лилль
2
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Дижон
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Страсбур
3 : 0
Дижон
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Страсбур
3
Дижон
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Дижон
0 : 3
Лион
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Дижон
0
Лион
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
1 : 3
Анжер
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 63' - 90'
Дижон
1
Анжер
3
минуты: 63' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Кан
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Ницца
0 : 4
Дижон
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Ницца
0
Дижон
4
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Дижон
2 : 0
Нант
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Дижон
2
Нант
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Дижон
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Монпелье
1
Дижон
2
минуты: 87' - 90'