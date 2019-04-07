Даниэле Бонера
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 мая 1981 (38) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 21:45
Бетис
2 : 1
Вильярреал
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 22:30
Вильярреал
4 : 4
Барселона
2.04.2019 2 апр. 2019 вт 22:30
минуты: 88' - 90'
Вильярреал
4
Барселона
4
минуты: 88' - 90'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
был в запасе
Сельта
3
Вильярреал
2
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:30
Вильярреал
3 : 0
Севилья
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 24'
Вильярреал
3
Севилья
0
минуты: 1' - 24'
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 23:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
Валенсия
3 : 0
Вильярреал
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
был в запасе
Валенсия
3
Вильярреал
0
был в запасе
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 0
Вильярреал
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 14:00
был в запасе
Эйбар
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетико
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 19:30
был в запасе
Вильярреал
1
Атлетико
1
был в запасе