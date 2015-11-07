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Антонио Мартинес
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
Райо Вальекано
2 : 1
Гранада
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 1' - 79'
Райо Вальекано
2
Гранада
1
минуты: 1' - 79'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
Эйбар
1 : 0
Райо Вальекано
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
21:30
Райо Вальекано
3 : 0
Эспаньол
23.10.2015
23 окт. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:30
Барселона
5 : 2
Райо Вальекано
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 2
Бетис
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
Севилья
3 : 2
Райо Вальекано
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Райо Вальекано
2 : 1
Спортинг
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Райо Вальекано
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Лас-Пальмас
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:00
Сельта
3 : 0
Райо Вальекано
9'
9'
9'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
23:30
Райо Вальекано
0 : 0
Валенсия
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'