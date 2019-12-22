Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ян Циммерманн
№37
Вратарь
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 апр. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009/2010
2008/2009
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе