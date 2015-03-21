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Оливер Кирх
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 58'
Ганновер-96
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 58'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
7.03.2015
7 марта 2015
сб
17:30
Гамбург
0 : 0
Боруссия
7.03.2015
7 марта 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Штутгарт
2 : 3
Боруссия
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
был в запасе
Штутгарт
2
Боруссия
3
был в запасе
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
Боруссия
4 : 2
Майнц
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
4
Майнц
2
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Боруссия
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Боруссия
3
был в запасе
4.02.2015
4 февр. 2015
ср
22:00
Боруссия
0 : 1
Аугсбург
4.02.2015
4 февр. 2015
ср
22:00
был в запасе
Боруссия
0
Аугсбург
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Байер
0
Боруссия
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Вердер
2 : 1
Боруссия
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
2 : 2
Вольфсбург
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
минуты: 75' - 90'
Боруссия
2
Вольфсбург
2
минуты: 75' - 90'