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Кевин Лежен
№22
Нападающий
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2009/2010
2008/2009
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Лорьян
5 : 1
Метц
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
5
Метц
1
был в запасе
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
Метц
2 : 3
ПСЖ
18.04.2017
18 апр. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 63'
Метц
2
ПСЖ
3
минуты: 1' - 63'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 2
Кан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Метц
2
Кан
2
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 0
Метц
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Бордо
3
Метц
0
минуты: 72' - 90'
5.04.2017
5 апр. 2017
ср
20:00
Метц
0 : 3
Лион
5.04.2017
5 апр. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 67'
Метц
0
Лион
3
минуты: 1' - 67'
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
был в запасе
Метц
1
Бастия
0
был в запасе
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
4.03.2017
4 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
1
Ренн
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
Лион
5 : 0
Метц
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 62' - 90'
Лион
5
Метц
0
минуты: 62' - 90'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 64'
Анжер
2
Метц
1
минуты: 1' - 64'
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Ницца
0
Метц
0
минуты: 86' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 45'
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 45'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 57'
Метц
3
Лорьян
3
минуты: 1' - 57'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Метц
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Метц
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
19:00
Метц
0 : 0
Сент-Этьен
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 73'
Метц
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 73'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
Ренн
1 : 0
Метц
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
Ренн
1
Метц
0
минуты: 78' - 90'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
Метц
2 : 4
Ницца
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Метц
2
Ницца
4
минуты: 72' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Марсель
1 : 0
Метц
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
минуты: 49' - 90'
Марсель
1
Метц
0
минуты: 49' - 90'