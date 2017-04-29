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Бенуа Педретти
№25
Полузащитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 75' - 90'
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 75' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
30'
30'
30'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
4.03.2017
4 марта 2017
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Нанси
4.03.2017
4 марта 2017
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
ПСЖ
1
Нанси
0
минуты: 82' - 90'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
73'
73'
73'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
3'
3'
3'
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 56' - 90'
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 56' - 90'
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 20'
Сент-Этьен
0
Нанси
0
минуты: 1' - 20'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 71'
Тулуза
1
Нанси
1
минуты: 1' - 71'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
82'
82'
82'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
38'
33'
38'
33'
38'
33'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
38'
минуты: 1' - 90'
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 88'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
19:00
Монако
6 : 0
Нанси
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
6
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
65'
65'
65'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
Нанси
1 : 2
ПСЖ
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 80'
Нанси
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 80'
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