Декель Кейнан
№21
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
Маккаби
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
АЗ Алкмаар
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 23:05
Маккаби
0 : 0
ПАОК
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 20:00
был в запасе
ПАОК
3
Маккаби
2
был в запасе
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
Шахтер
2 : 2
Маккаби
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
был в запасе
Шахтер
2
Маккаби
2
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90'