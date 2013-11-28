Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Декель Кейнан
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
Маккаби
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЗ Алкмаар
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Маккаби
0 : 0
ПАОК
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Маккаби
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
ПАОК
3
Маккаби
2
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
Шахтер
2 : 2
Маккаби
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
был в запасе
Шахтер
2
Маккаби
2
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Маккаби
0 : 1
АЗ Алкмаар
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90'