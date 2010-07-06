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Йован Танасиевич
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
Сезон:
2010
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Салют
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Салют
1
минуты: 1' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Салют
0 : 0
Авангард
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Салют
0
Авангард
0
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
18:00
Салют
2 : 1
Ротор
15.06.2010
15 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Салют
2
Ротор
1
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010
12 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:00
Мордовия
0 : 1
Салют
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
0
Салют
1
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:30
Салют
1 : 2
Краснодар
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:30
был в запасе
Салют
1
Краснодар
2
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
Салют
1 : 2
Сочи
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Салют
1 : 1
Балтика
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
Салют
0 : 0
Волга
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
17:30
Салют
2 : 0
КАМАЗ
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 85'
Салют
2
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 85'
31.03.2010
31 марта 2010
ср
18:00
Кубань
0 : 0
Салют
57'
57'
57'
31.03.2010
31 марта 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Химки
1 : 0
Салют
10'
10'
10'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 83'
Химки
1
Салют
0
минуты: 1' - 83'