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Александр Павленко
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Урал
1
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
был в запасе
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Локомотив
2
Урал
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Урал
0
ЦСКА
0
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
был в запасе
Динамо
0
Урал
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Ростов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
1
был в запасе