Сенегал
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Мане – дикий топ. Но в решающих матчах за Сенегал он не тащит
#Садио Мане
20 июля 2019, 01:34
Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
#Алжир
20 июля 2019, 00:40
Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
#Кубок Африки
19 июля 2019, 19:50
Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
#Кубок Африки
03 июля 2019, 16:50
В Африке вратарь сломал ногу, а потом сразу получил новый контракт
#Кадим Ндиай
16 апреля 2019, 15:06