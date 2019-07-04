Египет
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Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям
#Кубок Африки
04 июля 2019, 00:34
Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
#Кубок Африки
03 июля 2019, 16:50
Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах
#Кубок Африки
01 июля 2019, 15:18
Весь Кубок Африки в одной истории: Зимбабве бойкотирует матч-открытие из-за долгов
#Зимбабве
21 июня 2019, 19:30
Лидеры чемпионата Египта сыграли на 86-тысячном стадионе. На трибуны пустили 30 человек
#Египет
30 марта 2019, 23:19
#Египет
30 марта 2019, 23:19
# новости спорта
Салах сдал положительный тест на коронавирус
13 ноября 2020, 18:43
Египет вылетел из Кубка Африки. За четыре матча команда пропустила один гол
07 июля 2019, 00:47