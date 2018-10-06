Зенит-2 - Армавир: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1

Зенит-2 - Армавир: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
6 окт. 2018, 15:00 МСК
6.10.2018, 15:00 МСК
суббота
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Составы

Зенит-2
мин
-
Богаев
Дмитрий Богаев
90
Армавир
мин
-
Гурфов
Азамат Гурфов
90
-
Мичуренков
Дмитрий Мичуренков
90

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Дмитрий Богаев
90'
82'
Желтая карточка
Дмитрий Мичуренков
12'
Желтая карточка
Азамат Гурфов

Прошлые матчи

24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:30
Армавир
1 : 0
Зенит-2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:30
Армавир
1
Зенит-2
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 15:00
Зенит-2
1 : 1
Армавир
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 15:00
Зенит-2
1
Армавир
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
Армавир
2 : 0
Зенит-2
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
Армавир
2
Зенит-2
0
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0
Армавир
0

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