Армавир - Зенит-2: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
Туре 25
Бугуи 39
2:0

Армавир - Зенит-2: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2016, 17:00 МСК
21.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Армавир
мин
-
Васильев
Александр Васильев
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Туре
Коло Туре
25'
25'
90
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
39'
39'
90

События

Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
76'
Желтая карточка
Коло Туре
57'
ГОЛ! 2:0
Жан-Жак Бугуи
39'
ГОЛ! 1:0
Коло Туре
25'
Желтая карточка
Александр Васильев
19'

Прошлые матчи

24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:30
Армавир
1 : 0
Зенит-2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:30
Армавир
1
Зенит-2
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 15:00
Зенит-2
1 : 1
Армавир
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 15:00
Зенит-2
1
Армавир
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
Армавир
2 : 0
Зенит-2
21.05.2016 21 мая 2016 сб 17:00
Армавир
2
Зенит-2
0
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0
Армавир
0

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