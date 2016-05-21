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Армавир VS Зенит-2
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Армавир - Зенит-2: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
Туре 25
Бугуи 39
2:0
Армавир - Зенит-2: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2016, 17:00 МСК
21.05.2016, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Армавир
мин
-
Васильев
Александр Васильев
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Туре
Коло Туре
25'
25'
90
-
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
39'
39'
90
События
Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
76'
Желтая карточка
Коло Туре
57'
ГОЛ! 2:0
Жан-Жак Бугуи
39'
ГОЛ! 1:0
Коло Туре
25'
Желтая карточка
Александр Васильев
19'
Прошлые матчи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:30
Армавир
1 : 0
Зенит-2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:30
Армавир
1
Зенит-2
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
15:00
Зенит-2
1 : 1
Армавир
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
15:00
Зенит-2
1
Армавир
1
21.05.2016
21 мая 2016
сб
17:00
Армавир
2 : 0
Зенит-2
21.05.2016
21 мая 2016
сб
17:00
Армавир
2
Зенит-2
0
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13