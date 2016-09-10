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Евро-2020
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Волгарь VS Спартак-2
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Волгарь - Спартак-2: 10 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:1
Волгарь - Спартак-2: 10 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 12 тур
ФНЛ,
12 тур
Россия
10 сент. 2016, 18:00 МСК
10.09.2016, 18:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2
Спартак-2
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
15:00
Спартак-2
2 : 3
Волгарь
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
15:00
Спартак-2
2
Волгарь
3
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1
Спартак-2
3
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0 : 0
Волгарь
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0
Волгарь
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Спартак-2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Волгарь
1
Спартак-2
1
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:00
Волгарь
2
Спартак-2
1
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Спартак-2
1 : 0
Волгарь
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Спартак-2
1
Волгарь
0
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