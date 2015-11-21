Волгарь - Спартак-2: 21 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:1

Волгарь - Спартак-2: 21 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
21 нояб. 2015, 16:00 МСК
21.11.2015, 16:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2
Спартак-2
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 15:00
Спартак-2
2 : 3
Волгарь
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 15:00
Спартак-2
2
Волгарь
3
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
1
Спартак-2
3
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0 : 0
Волгарь
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0
Волгарь
0
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Волгарь
1 : 1
Спартак-2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Волгарь
1
Спартак-2
1
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:00
Волгарь
2
Спартак-2
1
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Спартак-2
1 : 0
Волгарь
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Спартак-2
1
Волгарь
0

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