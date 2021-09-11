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Спартак-2 VS Волгарь
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Спартак-2 - Волгарь: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
-:-
Спартак-2 - Волгарь: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 10 тур
ФНЛ,
10 тур
Россия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Спартак-2
2
Волгарь
0
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2
Спартак-2
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
15:00
Спартак-2
2 : 3
Волгарь
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
15:00
Спартак-2
2
Волгарь
3
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1
Спартак-2
3
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0 : 0
Волгарь
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:00
Спартак-2
0
Волгарь
0
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Спартак-2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Волгарь
1
Спартак-2
1
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:00
Волгарь
2
Спартак-2
1
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Спартак-2
1 : 0
Волгарь
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Спартак-2
1
Волгарь
0
Новости
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
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Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
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21 августа 2019, 12:30