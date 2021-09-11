Спартак-2 - Волгарь: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Спартак-2
Москва
-:-

Спартак-2 - Волгарь: 11 сентября 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Спартак-2
мин
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
36
Воропаев
Артем Воропаев
35
Миронов
Леонид Миронов
63
Петрунин
Даниил Петрунин
32
Роша
Педро Роша
71
Мельников
Степан Мельников
97
Денисов
Даниил Денисов
74
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
88
Ташаев
Александр Ташаев
84
Оганесян
Степан Оганесян
84
Оганесян
Степан Оганесян
Запасные
30
Шитов
Антон Шитов
-
61
Голосов
Илья Голосов
-
31
Шильцов
Константин Шильцов
-
32
Муминов
Ильяс Муминов
-
33
Голятов
Илья Голятов
-
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2
Волгарь
0
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:00
Волгарь
2
Спартак-2
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 15:00
Спартак-2
2 : 3
Волгарь
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 15:00
Спартак-2
2
Волгарь
3
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:00
Волгарь
1
Спартак-2
3
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0 : 0
Волгарь
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0
Волгарь
0
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Волгарь
1 : 1
Спартак-2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Волгарь
1
Спартак-2
1
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:00
Волгарь
2 : 1
Спартак-2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:00
Волгарь
2
Спартак-2
1
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Спартак-2
1 : 0
Волгарь
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Спартак-2
1
Волгарь
0

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