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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Айосе 35
Баррал 90
2:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 9
Адриан 40
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
7 мая 2011, 19:00 МСК
7.05.2011, 19:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
35'
35'
63
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
77
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
63
0
Баррал
Давид Баррал
90'
90'
90
Запасные
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Кармело
Кармело
0
Каштру
Андре Каштру
0
Билич
Мате Билич
0
Моран
Луис Моран
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
75
0
Адриан
Адриан
9'
40'
9', 40'
86
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Хиско
Хиско