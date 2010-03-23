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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 30
Кастро 90
2:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 65
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
23 марта 2010, 22:00 МСК
23.03.2010, 22:00 МСК
вторник
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
79
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90'
90'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
75
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Кармело
Кармело
67
0
Билич
Мате Билич
30'
30'
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
86
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Альварес
Пабло Альварес
38
0
Адриан
Адриан
65'
65'
90
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
13
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Рики
Рики
0
Перес
Иван Перес