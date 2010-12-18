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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Айтами 12
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 89
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
18 дек. 2010, 20:00 МСК
18.12.2010, 20:00 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Риндароу
Кнут Риндароу
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
12'
12'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
31
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
83
0
Адриан
Адриан
75
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Сауль
Сауль
0
Кастро
Рубен Кастро
0
Рики
Рики
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
89'
89'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
80
0
Ново
Начо Ново
79
0
Моран
Луис Моран
62
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич