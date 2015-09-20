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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Хуанфран 16
Альберто 28
2:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Санабрия 4
Санабрия 8
Менендес 34
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
20 сент. 2015, 17:00 МСК
20.09.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
62
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
18
Москера
Педро Москера
90
22
Альберто
Луис Альберто
28'
28'
90
11
Хуанфран
Хуанфран
16'
16'
62
20
Файр
Файкал Файр
82
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
16
Луизиньо
Луизиньо
4
Лопес
Борха Лопес
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
17
Картабия
Федерико Картабия
25
Родригес
Джонатан Родригес
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
11
Лора
Альберто Лора
90
15
Канелья
Роберто Канелья
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
14
Менендес
Серхио Менендес
34'
34'
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
10
Касес
Начо Касес
83
25
Халилович
Ален Халилович
67
20
Санабрия
Антонио Санабрия
4'
8'
4', 8'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
78
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
28
Мере
Хорхе Мере
17
Омар
Омар
30
Перес
Пабло Перес
19
Кармона
Карлос Кармона
23
Джони
Джони
16
Кастро
Карлос Кастро