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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Моран 50
Баррал 53
Анхель 71
3:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Серхио 68
Рики 86
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
15 марта 2009, 19:00 МСК
15.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Лафуэнте
Иньяки Лафуэнте
90
0
Камара
Рауль Камара
90
0
Неру
Франсиско Борха Неру
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Анхель
Хосе Анхель
71'
71'
90
0
Кастро
Диего Кастро
89
0
Мичел
Мичел
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
90
0
Моран
Луис Моран
50'
50'
69
0
Баррал
Давид Баррал
53'
53'
82
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Херард
Херард
0
Камачо
Диего Камачо
0
Андреу
Андреу
0
Матео
Кике Матео
0
Билич
Мате Билич
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
68'
68'
79
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
63
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Писку
Писку
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Рики
Рики
86'