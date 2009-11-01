Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
1 нояб. 2009, 23:00 МСК
1.11.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Составы