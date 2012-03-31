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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Эгурен 49
1:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 37
Лафита 90
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
31 марта 2012, 19:00 МСК
31.03.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Касес
Начо Касес
65
0
Орфила
Педро Орфила
65
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
49'
49'
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Баррал
Давид Баррал
75
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Сангой
Гастон Сангой
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Матеос
Давид Матеос
84
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90'
90'
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
53
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Поштига
Элдер Поштига
37'
37'
68
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль