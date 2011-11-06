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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 90
2:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Ботиа 28
Баррал 31
Баррал 44
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
6 нояб. 2011, 18:00 МСК
6.11.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
-
Ботиа
Альберто Ботиа
28'
28'
87
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
58
0
Микаэл
Рубен Микаэл
85
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
69
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90'
90'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Матеос
Давид Матеос
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Орти
Хорхе Орти
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Суарес
Дамиан Суарес
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Трехо
Оскар Трехо
76
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Каштру
Андре Каштру
90
0
Баррал
Давид Баррал
31'
44'
31', 44'
78
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Арнолен
Грегори Арнолен
0
Леон
Рикардо Леон
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой