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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
26 февр. 2011, 20:00 МСК
26.02.2011, 20:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
87
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
77
0
Каштру
Андре Каштру
77
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Канелья
Роберто Канелья
0
Кармело
Кармело
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Ново
Начо Ново
0
Сангой
Гастон Сангой
Сарагоса
мин
0
Бутахар
Саид Бутахар
53
0
Доблас
Антонио Доблас
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
64
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
52
Запасные
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Уче
Икечукву Уче
0
Браулио
Нобрега Браулио