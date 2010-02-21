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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Арисменди 90
1:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 38
Моран 63
Баррал 90
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
21 февр. 2010, 19:00 МСК
21.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Элизеу
Элизеу
69
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Габи
Габи
90
0
Бабич
Марко Бабич
46
0
Эдмилсон
Эдмилсон
69
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
0
Суасо
Умберто Суасо
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Павон
Франсиско Павон
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Агилар
Абель Агилар
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
90'
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
82
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Смилянич
Милан Смилянич
75
0
Кармело
Кармело
60
0
Билич
Мате Билич
38'
38'
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Моран
Луис Моран
63'
0
Баррал
Давид Баррал
90'