Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Арисменди 90
1:3
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Билич 38
Моран 63
Баррал 90
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
21 февр. 2010, 19:00 МСК
21.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Элизеу
Элизеу
69
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Габи
Габи
90
0
Бабич
Марко Бабич
46
0
Эдмилсон
Эдмилсон
69
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Колунга
Адриан Колунга
90
0
Суасо
Умберто Суасо
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Павон
Франсиско Павон
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Агилар
Абель Агилар
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
90'
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
82
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Смилянич
Милан Смилянич
75
0
Кармело
Кармело
60
0
Билич
Мате Билич
38'
38'
90
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Моран
Луис Моран
63'
0
Баррал
Давид Баррал
90'