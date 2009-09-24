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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 29
1:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Агилар 54
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
24 сент. 2009, 22:55 МСК
24.09.2009, 22:55 МСК
четверг
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
29'
29'
86
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
63
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Моран
Луис Моран
90
0
Билич
Мате Билич
79
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Андреу
Андреу
0
Сесилия
Педро Сесилия
0
Матео
Кике Матео
0
Баррал
Давид Баррал
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Айяла
Роберто Айяла
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Пулидо
Рубен Пулидо
90
0
Габи
Габи
52
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
54'
54'
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
74
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
90
Запасные
0
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
0
Хавьер Борхе
Хавьер Борхе
0
Бабич
Марко Бабич
0
Сонго'о
Фрэнк Сонго'о
0
Гаффу
Микаель Гаффу
0
Лакрус
Кевин Лакрус