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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Синама-Понголь 56
Синама-Понголь 61
2:2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Обрадович 33
Кастро 49
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
2 окт. 2010, 19:00 МСК
2.10.2010, 19:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Доблас
Антонио Доблас
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
33'
33'
50
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
69
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
56'
61'
56', 61'
76
Запасные
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Бутахар
Саид Бутахар
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Санчес
Алекс Санчес
0
Перес
Марко Перес
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
59
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
49'
49'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
71
0
Ривера
Альберто Ривера
76
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Билич
Мате Билич
0
Сангой
Гастон Сангой