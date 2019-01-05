Сен-Кантен - Метц: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сен-Кантен
1:2

Сен-Кантен - Метц: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2019, 20:00 МСК
5.01.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Сен-Кантен
1 : 2
Метц
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Сен-Кантен
1
Метц
2

Новости

Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля 2020, 13:20
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
07 декабря 2020, 10:37