Сен-Кантен

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Франция
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Результаты
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Сен-Кантен
1 : 2
Метц
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
1/32 финала
Сен-Кантен
1
Метц
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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