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Лига 1
Реймс VS Генгам
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Реймс - Генгам: 21 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Реймс
Реймс
1:1
Реймс - Генгам: 21 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
21 сент. 2013, 21:00 МСК
21.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Генгам
0
Реймс
1
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2
Генгам
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Реймс
0
Генгам
1
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1
Реймс
2
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Генгам
2 : 0
Реймс
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Генгам
2
Реймс
0
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Реймс
2 : 3
Генгам
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Реймс
2
Генгам
3
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Реймс
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
22:00
Генгам
1
Реймс
2
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
Реймс
1 : 1
Генгам
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
Реймс
1
Генгам
1
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