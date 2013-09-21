Реймс - Генгам: 21 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
1:1

Реймс - Генгам: 21 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2013, 21:00 МСК
21.09.2013, 21:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Генгам
0
Реймс
1
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Реймс
2
Генгам
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Реймс
0
Генгам
1
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1
Реймс
2
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Генгам
2 : 0
Реймс
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Генгам
2
Реймс
0
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Реймс
2 : 3
Генгам
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Реймс
2
Генгам
3
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1 : 2
Реймс
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 22:00
Генгам
1
Реймс
2
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Реймс
1 : 1
Генгам
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 21:00
Реймс
1
Генгам
1

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