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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Эспиноcа 45
1:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
7 янв. 2012, 20:00 МСК
7.01.2012, 20:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
45'
45'
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
75
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
67
0
Акоста
Лаутаро Акоста
83
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Марио
Марио
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Кеннеди
Кеннеди
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
83
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Томас
Антонио Томас
58
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
45
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Баррера
Пабло Баррера