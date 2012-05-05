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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 13
Лафита 78
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Фернандес 11
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
78'
78'
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
60
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Апоньо
Апоньо
87
0
Поштига
Элдер Поштига
13'
13'
66
0
Ориоль
Эду Ориоль
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Орти
Хорхе Орти
Расинг
мин
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
11'
11'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Самперио
Хаиро Самперио
90
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
78
0
Гульон
Маркос Гульон
59
0
Акоста
Лаутаро Акоста
66
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Риверо
Энрике Риверо
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Барба
Осмар Барба
0
Колса
Гонсало Колса
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Луке
Хулиан Луке
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Исуарди Фернандес
Хайме Исуарди Фернандес