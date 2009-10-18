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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Павон 22
Арисменди 33
2:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 81
Серрано 86
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
18 окт. 2009, 18:00 МСК
18.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Айяла
Роберто Айяла
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Павон
Франсиско Павон
22'
22'
61
0
Пулидо
Рубен Пулидо
90
0
Лафита
Анхель Лафита
59
0
Габи
Габи
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
33'
33'
69
Запасные
0
Лопес Вальехо
Хавьер Лопес Вальехо
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Обрадович
Иван Обрадович
0
Лагуардия
Виктор Лагуардия
0
Агилар
Абель Агилар
0
Эррера
Андер Эррера
0
Эвертон
Эвертон
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
71
0
Серрано
Оскар Серрано
86'
86'
90
0
Колса
Гонсало Колса
71
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
59
0
Тчите
Мохамед Тчите
81'
81'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
0
Геихо
Алекс Геихо