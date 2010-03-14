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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Морал
Тони Морал
71
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
85
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Хиско
Хиско
70
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моррис
Насиф Моррис
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Боладо
Иван Боладо
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Элизеу
Элизеу
80
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Эдмилсон
Эдмилсон
76
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
88
0
Суасо
Умберто Суасо
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Бабич
Марко Бабич
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Колунга
Адриан Колунга